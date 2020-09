VIDEO. Giro d’Italia Rosa: giovedì a Maddaloni la 7^ tappa

MADDALONI – Maddaloni città d’arte e di cultura ma anche terra di grande ciclismo. Ci mancava il Giro d’Italia Rosa ed ecco che la casella viene riempita giovedì prossimo 17 settembre con la conclusione in Piazza della Vittoria della 7^ tappa del 31. Giro d’Italia Rosa, la Nola/Maddaloni di 112 km., patrocinata dal Comune di Maddaloni e dedicata alla memoria di Don Salvatore d’Angelo, fondatore e direttore del Villaggio dei Ragazzi nel centenario della nascita e nel ventennale della scomparsa.

(Video di Luigi Corsiero)

Si sta lavorando senza soste per organizzare al meglio l’evento, in prima persona a seguire i vari aspetti operativi il sindaco Andrea De Filippo, l’assessore allo sport Caterina Ventrone nonché tutte le strutture comunali e varie associazione cittadine d’intesa con il direttore di corsa Angelo Letizia ed i dirigenti locali Amedeo e Luigi Marzaioli promotori della tappa.

Il percorso della tappa è il seguente: Nola,Cancello Scalo, S. Felice a Cancello, S. Maria a Vico, Arpaia, Montesarchio, Bonea, Sorgenti del Fizzo, Bucciano, Moiano, S. Agata de’ Goti, Cantinella, Valle di Maddaloni, Ponti della Valle, Maddaloni (Giardinetti a dx, Via Caudina, a dx Via Sergente Del Monaco, Corso I° Ottobre, Piazza della Vittoria (1. Passaggio) Piazza Umberto I°, a sx Via Marconi, a sx Via Santacroce, a dx Via Roma, Via Brecciame, Via Libertà), Caserta, Centurano, S.Lucia, bivio Santuario di S. Michele, Ponti della Valle, Maddaloni (Giardinetti a dx, Via Caudina, a dx Via Serg. Del Monaco, Corso I° Ottobre, Piazza della Vittoria (2. Passaggio), Piazza Umberto, a sx Via Marconi, a sx Via Santacroce, a dx Via Roma, Via Brecciame, Via Libertà), Caserta, Centurano, S. Lucia, Bivio Santuario di S.Michele, Ponti della Valle, Maddaloni (Giardinetti a dx, Via Caudina, a dx Via Serg. Del Monaco, Corso I° Ottobre, Piazza della Vittoria) – ARRIVO per complessivi km. 112+500

La partenza da Nola sarà data alle 12, il primo passaggio in Piazza della Vittoria è previsto per le ore 14 circa, il secondo passaggio intorno alle 14,45, l’arrivo in Piazza della Vittoria alle 15,30.

Saranno 144 le atlete in gara, le migliori del ciclismo rosa mondiale capeggiate dalla campionessa del mondo ed europea l’olandese Van Vleuten, in rappresentanza di 14 nazioni; la tappa verrà trasmessa in leggera differita su Raidue durante la diretta del Tour de France.

Sulle strade cittadine interessate alla prestigiosa competizione sarà istituito il divieto di sosta a partire dalle ore 7 ed il divieto di transito dalle ore 13 e fino al termine della gara; divieto di sosta e di transito anche in Piazza Don Salvatore d’Angelo dalle 9 alle 17 adibita a sosta e parcheggio delle ammiraglie e seguito ufficiale.