( VIDEO) Hai il tumore ? “fai sesso con me e guarisci”. Uomo smascherato da striscia la notizia

È stato smascherato da “Striscia la Notizia” nel casertano.

L’uomo affermava di essere un “Pranoterapeuta” ma soprattutto diceva alle proprie clienti, tutte malate oncologiche, di riuscire a farle guarire dal tumore, in seguito ad un rapporto sessuale.

Il Giornalista di Mediaset, Luca Abete, ha fatto irruzione in un Hotel in provincia di Napoli, dove il “medico” era in intimo, in attesa di una paziente (in realtà un’attrice, complice della trasmissione) che avrebbe dovuto raggiungerlo in camera per “farsi curare”.

Alla vista di Abete, il “medico” ha cercato, prima, di negare ma, poi, si è lasciato andare ad affermazioni gravissime che, laddove ce ne fosse bisogno, hanno confermato la sua inefficienza mentale, oltre che la sua spregiudicatezza, nei confronti di donne malate di cancro e quindi indiscutibilmente più fragili.