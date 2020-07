VIDEO. Il brigante calatino fa una proposta decente all’assessore

Clicca per conoscere la proposta all’assessore

Cliccando sul link in alto potete vedere il video in cui il brigante calatino Struffolino illustra dettagliatamente la sua proposta, per nulla indecente, all’assessore alla cultura Ventrone.

Una proposta subito sposata anche dalla titolare del Chiosco della Nonna Carla Ferraro.

La piazza tornerebbe a vivere e ad animarsi, mentre oggi, pur essendo centralissima, la sera è completamente abbandonata.

Il brigante continua ad essere una sorgente di proposte per la città. Qualunque sia la fase storica che si attraversa, è sempre portatore di proposte anche praticabili con costi limitati, puntando sulle risorse che la nostra città ha già, valorizzandole ed implementandole con piccoli gesti.

Durante il covid è riuscito anche a collaborare con l’amministrazione su qualche iniziativa sociale. Chissà che questo sodalizio non si replichi.