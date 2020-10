(VIDEO) Il Covid colpisce il Comune di Caserta

CASERTA – Il covid 19 continua a propagarsi, anche al Comune di Caserta è stata riscontrata una positività al virus. Molte le persone che in questi giorni hanno frequentato palazzo Castropignano, che è un ente pubblico, quindi con un sostanzioso via vai di persone.

A tal proposito dalla giornata di lunedi (oggi) dovrebbero essere effettuati una serie di tamponi su alcuni dipendenti, o comunque su una parte di coloro che lavorano all’interno del predetto ente (qualche tampone sembra già è stato effettuato ma pare abbia dato esito negativo)

Si tratterebbe per quel che concerne il coronavirus di un amministratore, ma le notizie che trapelano sarebbero un po’ frammentarie.

A Caserta i casi covid riscontrati totali sono 242, un aumento con tutta una serie di provvedimenti emanati che non stiamo qui a precisare ma che non sempre vengono rispettati. La situazione sembra peggiorare e non è facile.

A tal proposito sotto inseriamo un video del Sindaco della città, C. Marino, che cerca di fare un po’ di chiarezza