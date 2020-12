VIDEO. Il prof. Luigi De Lucia è il nuovo presidente della UISP di Caserta

Si sono tenuti oggi pomeriggio, sabato 19 Dicembre 2020 alle ore 15.30 nella sede del teatro civico di Caserta in via Petrarca a Centurano il lavori dell’ VIII congresso ordinario UISP del comitato territoriale di Caserta. Con una folta partecipazione di tesserati, pochi in presenza e molti grazie alla piattaforma Google Meet, il lavori si sono svolti in maniera snella e chiara. Ad introdurre i lavori congressuali il presidente uscente Piero Giani, che dopo aver svolto il suo compito in questi anni con dedizione, oggi lascia il testimone al suo successore. Il presidente eletto al termine dei lavori è il prof. Luigi De Lucia, di Santa Maria a Vico, presidente della Suessola Runners.

A seguire vi riportiamo il contributo di De Lucia ai lavori del congresso che si è concluso con la sua elezione.

Carissimo Presidente Piero Giani, delegati e delegate, presidenti delle ASD affiliate, dirigenti storici e nuovi dirigenti di questo comitato, soci e socie, invitati e invitate. Benvenuti a questo XIII Congresso della Uisp Caserta APS.

Credo che nessuno di noi potesse immaginare di celebrare il nostro VIII Congresso nella situazione nella quale ci troviamo oggi. Il virus che ha sconvolto le nostre vite e che ci sta facendo riconsiderare quali siano le cose importanti per l’uomo, ha messo sotto pressione, insieme a tanti altri settori, il nostro mondo, a partire dalle nostre Società sportive e dai nostri Soci. La necessità di salvaguardare la salute dei singoli e di tutto il pianeta sta mettendo in secondo piano tutta una serie di attività che vengono considerate “non essenziali”: Voglio dirlo con grande forza: lo sport, le attività motorie, il diritto di tutti al movimento non sono secondari nelle nostre comunità e svolgono, come abbiamo spesso sottolineato in diverse occasioni, un “servizio sociale” e un ruolo importantissimo nella promozione della salute fisica e psichica dei cittadini! L’associazionismo sportivo è sempre più elemento di un moderno sistema sociale, di diritto di cittadinanza, in quanto strumento di benessere individuale e collettivo, interessando il territorio sia sul versante urbanistico, sia quello della lettura dei bisogni di salute, di socialità, di buon uso delle risorse naturali, di inclusione. Noi dobbiamo continuare e chiedere politiche pubbliche per assicurare il diritto allo sport per tutti con programmazione, investimenti e progetti.

Siamo stati estremamente prudenti e attenti, durante il periodo di chiusura totale delle attività nella primavera scorsa (e lo siamo ancora oggi), a evitare comportamenti pericolosi ma, oggi, il movimento sportivo rischia fortemente di essere azzerato (e non mi riferisco allo sport professionistico) e questo è un pericolo che non possiamo correre; dobbiamo trovare tutte le soluzioni (e fare tutte le azioni nei confronti degli organi che decidono, Governo e Regioni in primis) che permettano ai milioni di cittadini, giovani e meno giovani, di ricominciare al più presto a frequentare campi sportivi, palestre, sentieri, fiumi, laghi, montagne e mari nella massima sicurezza ma presto, al più presto per ricostruire quel tessuto sociale che costruisce salute e relazioni e che è parte della vita di noi tutti.

“Le politiche Uisp sono ispirate al valore sociale dello sport per tutti, lo sport inclusivo e formativo, che va oltre il mero agonismo, a cominciare dalle scuole e dai ragazzi. E su questo punto , la mia azione seguirà pedissequamente il solco segnato dal Presidente Giani, che fin dal suo insediamento ha riportato le persone al centro della nostra attività, proponendo attività che potessero includere tutti, sia economicamente che umanamente parlando. Altre priorità sono il potenziamento della pratica sportiva nel difficile territorio del Casertano, attraverso la creazione di un sistema di collaborazione fattiva ed efficace con tutte le amministrazioni locali, provinciale e regionale. In particolar modo con il variegato mondo del volontariato e dell’associazionismo ambientale e culturale.

Per quanto concerne l’auspicio della nuova politica regionale Uisp, ritengo di poter condividere quanto espresso da altri amici del Sud :

“Auspichiamo ad un rafforzamento della strategia unitaria regionale perché sappiamo che rappresenta una necessità per affrontare anni che saranno difficili ma che offriranno l’opportunità di ripensare ad un ruolo della Uisp Campania nel contesto nazionale.

Auguriamo che il prossimo congresso regionale della Uisp Campania sappia cogliere la necessità:

– Di un rinnovamento degli incarichi da noi più volte ribadita nelle sedi istituzionali e non

– Di un potenziamento del sistema organizzativo regionale che sappia garantire servizi ai comitati territoriali

– Di una funzione di rappresentanza politica nelle sedi istituzionali della Regione Campania

– Dell’avvio di una stretta relazione con le Uisp regionali del meridione”.

Il mio grande sogno è di programmare, pianificare e realizzare una giornata di SPORT e GIOIA , presso lo stadio Pinto di Caserta con tutte le discipline sportive Uisp, con bambini , ragazzi, giovani e adulti. In particolar modo con uno sguardo rivolto al mondo della disabilità e dei cosiddetti “ ultimi”.

Ho sempre creduto nel collettivo. Nelle competenze di ognuno sommate a quelle degli altri e voglio continuare su questa strada. Per questa ragione siete tutti invitati a dare il vostro contributo e a segnalarmi la vostra disponibilità ad impegnarvi per il comitato.

“Guardiamo al futuro e al presente con speranza e coraggio. Rendere migliore la società di oggi attraverso lo sport è possibile”.

Al neo eletto presidente facciamo gli auguri di buon lavoro che siamo certi che, con l’impegno e la passione che lo contraddistingue, contribuirà, grazie anche alla sua esperienza decennale nel settore, a rafforzare e a far crescere i sani valori che lo sport trasmette, soprattutto per le nuove generazioni.