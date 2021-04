(VIDEO) Il ritorno dei TheGrado: la risata è contagiosa.

Torna il fenomeno TheGrado, un duo comico nato nel 2019 da un’idea simpatica di due giovani campani. Gianni Savastano, 23enne di S. Maria C.V. videomaker professionista e Tommaso Lella, Caserta, classe’95, che nella vita fa il fisioterapista ma con una grande passione per il teatro e il cinema. Partecipante, inoltre, nel 2018 della famosa trasmissione di Paolo Bonolis, Avanti un altro.

I due lanciano diversi video divertenti raggiungendo risultati importanti. “La punta di diamante”- come la definisce Gianni- è stato il video su DAZN che li ha portati in televisione, ospiti di “In casa Napoli Revolution” in onda sul canale 17 e nei programmi di Lira Tv.

“Ci siamo fermati a causa del lavoro, ma soprattutto a causa dell’emergenza Covid”– dichiara Tommaso- che non ci ha permesso di incontrarci in sicurezza. E’ chiaro che un progetto che nasce dall’incontro di passione, professione e ambizione, richiede tempo e costanza. Prima non avevamo tutto quel tempo a disposizione, ma la voglia di divertirci e far divertire non è mai mancata. Per questo siamo tornati. Il sogno è quello di lavorare con la nostra passione e soprattutto donare sorrisi alla gente. Gianni è un compagno d’avventura eccezionale. E’ grazie a lui che i nostri video sono, dal punto di vista tecnico, bellissimi. Lui monta i video, mette a disposizione le attrezzature. Io ci metto la mia faccia e la mia passione. Devo ringraziarlo per la possibilità che mi ha dato, che ci ha dato.”

” Il nostro obiettivo- continua Gianni- “è quello di proporre al pubblico video comici con cadenza settimanale e stiamo lavorando per questo.”

Sono tornati con un video che s’inserisce perfettamente nel contesto che tutti viviamo oggi.

” La testa di un no vax” che vede la partecipazione di un altro giovane casertano, Marco D’ Alessio, 34 anni, è il “video del ritorno”, lanciato oggi sui canali Facebook e Instagram, TheGrado official.

” La mia vita non è mai stata facile– racconta Marco- “ma far ridere gli altri è l’unico modo che ho per affrontare la realtà. Ho tanti sogni nel cassetto e uno di questi è sicuramente il mondo dello spettacolo. Non voglio mollare!”

” Noi, nel nostro piccolo, speriamo di mandare un messaggio a tutti, ma soprattutto speriamo di farvi fare una risata” , concludono cosi i tre giovani.

La risata è contagiosa.

