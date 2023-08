VIDEO. incendio in collina. Le fiamme vicine alla Torre

Maddaloni- un incendio si sta sviluppando sulla collina di Maddaloni. Il fumo e le fiamme hanno già riempito tutta l’aria intorno alla collina. Le fiamme lambiscono la Castelluccia, la piccola torre longobarda, uno dei simboli della città calatina che già versa in condizioni di fatiscenza a causa dell’incuria e dello stato di abbandono a cui è stata lasciata. L’incendio si sta estendendo anche sul lato destro, vicinissimo alle abitazioni del quartiere Formali. Si attende l’intervento dei Vigili del Fuoco e della Guardia Forestale per circoscriverlo e spegnerlo in modo da limitare i danni al minimo.

Segue video