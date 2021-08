Video. Incendio nel quartiere popolare. Residenti in panico

Maddaloni. Fiamme altissime e tanto fumo nero hanno spaventato non poco i residenti del popoloso e popolare quartiere di via Feudo, periferia est di Maddaloni nel caldo pomeriggio di oggi. Intorno alle ore 17 un incendio si è sviluppato in un’area verde tra i palazzi, non lontano dalla scuola. I residenti, spaventati, sono scesi in strada. Per fortuna i Vigili del

fuoco sono intervenuti in modo tempestivo domando le fiamme e scongiurando il peggio.

