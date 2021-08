Maddaloni. Uno spettacolo che ha dell’incredibile quello a cui hanno assistito i maddalonesi che questa mattina alle 5 sono stati svegliati dall’altissimo getto d’acqua esploso dalle tubature di via Libertà e che ha raggiunto il terzo piano dei palazzi. Purtroppo non è petrolio ma solo acqua e nemmeno termale o miracoloso. Altra tubatura da riparare in città semplicemente.

