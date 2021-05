VIDEO INTERVISTA ESCLUSIVA. Dalla Nigeria un esempio di cittadinanza attiva

Maddaloni. Da qualche settimana, camminando per le strade di Maddaloni può capitare di inciampare in piattini fermati da sassi con all’interno delle monete. Poco distante sicuramente ci sarà Chad (non sappiamo se il nome sia scritto correttamente) un ragazzo di 29 anni, giunto in Italia 4 anni fa dalla Nigeria.

Chad parla poco in italiano, parla e comprende l’inglese. Siamo riusciti a rilasciargli una breve intervista.

Vive a Villa Literno, dove lavora come stagionale raccogliendo frutta e pomodori, ha una moglie e un bimbo di 2 anni e mezzo. Si trova in Italia perché ama il nostro paese e lo sta dimostrando con azioni concrete, dedicandosi, autonomamente, a ripulire strade e marciapiedi da erbacce e rifiuti. Anche sotto il sole cocente di questa mattina.

Lo possiamo incontrare tra Maddaloni e Caserta, città che raggiunge con il treno da Villa Literno quando non è impegnato in campagna.

Da un altro continente arriva nella nostra provincia un esempio di accoglienza capovolta: lui ha considerato l’Italia come casa sua, e come tale, se ne prende cura, I passanti si fermano a dialogare con lui, molti lo apprezzano, qualcuno passa distratto, altri lasciano una moneta. Finora nessuno si è unito a lui in queste piccole bonifiche. Ma se il miglior insegnante rimane l’esempio, siamo sicuri che lui sta gettando un seme prossimo a germogliare, quello del senso civico.

