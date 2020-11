Video. La città piange Maria. Palloncini rossi riempiono il grigio cielo di novembre per l’ultimo saluto

Stamattina, nella Basilica Minore del Corpus Domini di Maddaloni, una straziante cerimonia funebre ha dato l’ultimo saluto a Maria Tedesco, 33 anni, assassinata dal marito a colpi di pistola sulla collina di Cancello per motivi passionali. La gelosia del marito Michele Marotta, come lui stesso ha dichiarato al GIP, lo ha portato al gesto estremo. L’uomo ha poi tentato di togliersi la vita nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, dove si trova in isolamento, ma è stato salvato dai secondini.

Maria era nativa del centro storico di Maddaloni. Qui tuttora vivono i suoi genitori, i parenti ed i tanti amici che ancora increduli per il tragico avvenimento, non smettono di ricordarla, con le lacrime agli occhi, come una ragazza solare, sempre disponibile, una mamma affettuosa innamorata del figlio di soli 6 anni, altra vittima di questo dramma, lavoratrice onesta ed instancabile.

Quasi premonitore sembra l’ ultimo stato whatsapp pubblicato prima dell’omicidio:

Al termine della cerimonia, svoltasi nel rispetto delle norme anticovid, con il dovuto distanziamento e senza poter avvicinarsi ai familiari per un gesto di conforto, uno stormo di palloncini rossi è stato lanciato in cielo. (Clicca per guardare il video:

Palloncini rossi dedicati a Maria e a tutte le vittime di violenza. Nel mese in cui si celebra anche la ricorrenza 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, istituita nel novembre 1999 dalle Nazioni Unite per informare, sensibilizzare e confrontarsi con questo grave problema sociale.

E oggi, alle 15.30, ci sarà un nuovo lancio di palloncini, a casa dei genitori di Maria, per non dimenticare e perché non accada mai più.