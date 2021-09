VIDEO. La conferma che viviamo in un mondo capovolto

Maddaloni (CASERTA) – Guardando l’immagine di questo cartellone pubblicitario 6 x 3 affisso sulla Strada Statale a Maddaloni può far solo sorridere mestamente della società in cui viviamo. Le domande sono 2: attacchino analfabeta che non sa leggere neanche il maiuscolo ingigantito o forse il mondo va davvero alla rovescia e chi lo ha affisso pensa che camminiamo tutti a testa in giù? Sicuramente chi ha agito non era un terrapiattista.

Pubblicità elettorale

E poi sarà legale affiggere sottosopra? Forse così anche i diritti di affisisone si invertono e diventano 0?

Non ci resta che piangere per parafrasare il grande Massimo, ma davvero!

Ecco il video: FullSizeRender