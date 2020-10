VIDEO. La segnalazione di una perdita nel centro storico di Maddaloni

La segnalazione ci arriva dai residenti della zona. Siamo nel centro storico, dinanzi alla chiesa di santa Margherita, una delle più antiche e prestigiose della città. Da oltre un mese insiste questa perdita d’acqua. premesso lo lo spreco di un bene pubblico comune quale l’ acqua, appunto, i residenti sottolineano come già molte volte hanno visitato i preposti con opportune segnalazioni agli uffici competenti. Finora hanno ottenuto solo risposte vaghe, ed il rinvio di giorno in giorno dell’intervento di riparazione che, ad oggi, non è avvenuto. I cittadini si sentono presi in giro e vogliono inoltre evidenziare che, dopo un mese, sul basolato, a causa del continuo scorrere dell’acqua si è creato uno strato viscido, mettendo in pericolo le persone che transitano.

Considerando che nella zona molte sono persone anziane e che in chiesa altrettanti anziani vi si recano quotidianamente, diventa improrogabile la riparazione della falla.

Guarda il video: