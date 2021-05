VIDEO. La tela maddalonese più grande del mondo a Belpaese a Rai 3

Maddaloni. Qualche sera fa, nella trasmissione di Rai 3 “Belpaese” condotta da Veronica Pivetti con Roberto Vecchioni , tra le bellezze da visitare in Italia si è parlato di Maddaloni. In trasmissione è stata mostrata la tela settecentesca che sovrasta il salone del Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, un dipinto su tela unico nel suo genere e che pare sia la più grande del mondo.La tela record è stata indicata come un luogo dell’arte da visitare in estate, un capolavoro che dà lustro alla città calatina.

Si tratta di un dipinto lungo 75 metri, di 720 mq a trompe-l’œil eseguita dai fratelli Funaro intorno al 1756. Un primato unico, una tela da record: è la più grande al mondo e lascia senza fiato chiunque la guardi.

Per chi volesse rivedere l’intervento in trasmissione riportiamo di seguito il video: