(VIDEO) Landolfi riapre: “Sono felice di tornare a casa!”

Landolfi Parrucchiere finalmente riapre il suo salone in Via Mascagni, Caserta.

“Siamo aperti da lunedì e la mia gioia più grande” -dice- “è stata sentire squillare il cellulare già sabato scorso: i nostri clienti non ci hanno abbandonato. Lunedi e martedì sono stati giorni tosti: abbiamo riorganizzato tutto. Entrare in quella che per me è veramente una casa mi ha commosso e non poco.”

Il salone è molto spazioso e particolarmente illuminato dal momento che tutt’ intorno è circondato da ampie vetrate. Ci accoglie Martina che dichiara: ” Piero è mastro-artigiano. Io sono qui per inseguire un sogno. Gli sto accanto, lo seguo nella speranza di poter imparare quante più cose possibili.”

In quella che Piero definisce “area tecnica” abbiamo visto Lucrezia,la sua fidanzata, al lavoro. “Mi sono mancate le persone. Mi è mancato il contatto. Ma soprattutto mi è mancata la possibilità di fare sentire le donne sempre belle,sempre al top.”

In uno spazio apposito vi è “l’ area spa”, la cui grande novità sta in una poltrona tecnologica ed innovativa che massaggia schiena e gambe, mentre ci si rilassa durante lo shampoo. Nel contempo una lampada calda e una cromoterapia rendono l’esperienza ancor più paradisiaca. Il tocco finale: degli olii essenziali dalle fragranze straordinarie che vengono spalmati sui polsi per garantire il completo relax della cliente

.

Ma non è tutto: Landolfi offre anche un altro servizio, “Barber shop” per gli uomini, sia adulti che piccini

.

“La riapertura – continua Piero- è stata molto difficile questa volta. Non ho ricevuto alcun ausilio dal momento che la lotteria dello scontrino ha fatto sì che tutti pagassero con la carta. Risultava,quindi,che io non avessi avuto grandi perdite. Ma non è stato così. Prima della chiusura stavo facendo dei lavori: volevo dare vita ad un centro estetico. Ma ho dovuto bloccare tutto. Ho dovuto ridimensionare il mio, il nostro sogno. Lucrezia mi sta accanto e insieme cerchiamo di dare forma ad ogni cosa, di mantenere la famiglia. Ho due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 12. A dire la verità, io temo per loro. Temo per tutti i giovani che vivono in questo terribile periodo. Ho paura per il futuro.

Spero, con tutto il cuore, di vedere la luce. Di non spegnermi più.”

