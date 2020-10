VIDEO. Le cascate di Maddaloni

Basta un pò di pioggia e a Maddaloni appare una cascata! Dove si verifica questo evento fenomenale? A via Mercorio. Le scale che fanno da supporto a questi giochi d’acqua sono quelle che conducono agli uffici dei servizi sociali del comune di Maddaloni. Le scale già da asciutte sono in pessime condizioni e decisamente pericolose. Con la pioggia diventano impraticabili. Cosa genera tutto questo? Dal video è molto chiaro. Una piccola caditoia che probabilmente non viene disostruita da tempo immemorabile. La cosa avvilente è che, oltretutto , trovandosi dinanzi ad un ufficio comunale nessuno pensa a far presente questa situazione che è facilmente risolvibile. Giustamente si preferisce un’attrazione turistica!

Noi, ancora una volta, diamo voce alle segnalazioni dei cittadini per rendere una servizio alla comunità tutta.