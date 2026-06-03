VIDEO. L’ispettore Giovanni Tagliafierro è Cavaliere della Repubblica

Caserta – Il 2 giugno è stato un giorno di celebrazioni e di festa per l’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Nella città di Caserta, come da consuetudine, la giornata è iniziata con la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti e la successiva cerimonia militare presso la Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare. Alla Reggia di Caserta si è tenuto il convegno dedicato alla Repubblica e la consegna delle onorificenze OMRI.

A ricevere la prestigiosa onorificenza, alla presenza di S.E. il Prefetto Lucia Volpe, del Questore Andrea Grassi e del sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, l’ispettore Giovanni Tagliafierro.

L’ispettore Tagliafierro, da diversi anni in servizio nel Commissariato di Maddaloni, dopo aver prestato servizio in diverse città d’Italia e avere al suo attivo un bagaglio di esperienze e competenze nell’anticrimine, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, un riconoscimento che premia questi anni di servizio svolti con professionalità, senso dello Stato e dedizione assoluta alla tutela della collettività. Arruolato nel 1992 come agente ausiliario di leva, ha prestato servizio nei reparti speciali per ben 5 anni; approda poi al NAPS, nucleo antisequestro di Bovalino e in seguito a Taurianova, teatro di guerre mafiose, dove lavora per 15 anni. Non sono mancate nella sua carriera esperienze nella PolFer e nei reparti scorte. Nel periodo in servizio alla Questura di Benevento consegue la laurea. Torna in Calabria in servizio presso la Squadra Mobile di Vibo Valentia, fino al 2019 quando si trasferisce al Commissariato di Maddaloni, dove tuttora è inservizio.

La nomina, conferita dal Presidente della Repubblica, rappresenta un attestato di stima verso un percorso caratterizzato da competenza investigativa, equilibrio istituzionale e costante impegno nel garantire sicurezza e legalità.

Nel corso della sua carriera l’ispettore Tagliafierro si è distinto per la capacità di affrontare situazioni complesse con rigore operativo e umanità, contribuendo in modo significativo a numerose attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. Colleghi e superiori ne riconoscono da sempre l’affidabilità, la preparazione tecnica e la disponibilità al lavoro di squadra, qualità che hanno reso il suo contributo un punto di riferimento all’interno dell’amministrazione. L’onorificenza ricevuta non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche un segnale di valorizzazione per l’intero corpo di appartenenza, la Polizia di Stato, che vede in questo riconoscimento la conferma dell’importanza del servizio quotidiano svolto sul territorio. Il suo impegno, che nel corso del tempo ha contribuito a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, viene in questo modo ulteriormente valorizzato e riconosciuto. La nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica testimonia dunque un percorso esemplare, fondato su integrità, responsabilità e spirito di servizio, e rappresenta un incoraggiamento a proseguire con la stessa determinazione nel lavoro a tutela della legalità.

All’ispettore le più vive e sincere congratulazioni da parte della nostra Redazione, certi di farci portavoce di tutti coloro che lo conoscono e che, a loro volta, si felicitano con lui per questa prestigiosa nomina ricca di significato, che ricade in un anniversario che è un traguardo di cui andare fieri come cittadini italiani, una giornata che racchiude il senso più profondo della democrazia e della preziosa libertà che ogni popolo dovrebbe possedere.

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