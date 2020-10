VIDEO. L’orologio di Maddaloni è una discarica a cielo aperto

Niente di nuovo sotto il sole. O sarebbe il caso di dire sotto l’orologio. Questo starete pensando, giustamente. Ma purtroppo fioccano segnalazioni da parte di residenti o semplici passanti sui depositi di ingombranti in città. Tra le zone più martoriate il centro storico. In particolare via Ponte Carolino, nella zona dell’antica orologio, diventato fulcro di immondizia di ogni genere a tutte le ore. Dai semplici sacchetti a divani ed elettrodomestici. Nel video si vede in che condizioni era 2 sere fa. La mattina la ditta ripulisce e dopo poche ore appaiono frigo, tv ed altro, come si vede dalla foto. Un ciclo continuo, completamente fuori controllo. E questi esempio è emblematico. Ma in tutta la città la situazione non è molto diversa. Per questi comportamenti ci vorrebbe un controllo militare del territorio 24 h e multe salatissime per questo svuota cantine e incivili di ogni tipologia. La città è deturpata da questo scempio.

Guarda il video: Sversamenti orologio