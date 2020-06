VIDEO. Maddaloni si riversa in strada per festeggiare il Napoli

Con la vittoria della Coppa Italia da parte del Napoli si chiude ufficialmente per i maddalonesi la pandemia.

I festeggiamenti hanno superato ogni precedente. Saltate ormai tutte le regole. Distanziamento e mascherine sono ormai lontani ricordi. Il calcio non segue nessuna logica, ancor di più quando in campo c’è il Napoli. E se vince, i festeggiamenti sono d’obbligo. Ancor di più se vince la prestigiosa coppa Italia contro la Juventus e dopo tre mesi di astinenza . Tantissime persone si sono riversate nelle strade, con trombette e bandiere d’ordinanza, a piedi e con le auto, bloccando completamente le strade.

Il video offre uno stralcio della piazza in festa.