VIDEO: Massimiliano Rosolino è testimoniale d’ eccezione per la campagna di adesione alla Protezione Civile

Comunicato Stampa.

Maddaloni. Il campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino è testimoniale d’ eccezione per la campagna di adesione al Nucleo dei volontari della Protezione Civile di Maddaloni per il 2022. Il Comune di Maddaloni , con il Sindaco Andrea De Filippo e l’assessore alla Protezione Civile lanciano la campagna di adesione per reclutare nuovi volontari nel Nucleo cittadino della Protezione Civile. La campagna di adesione vede il coordinamento del Responsabile del Gruppo dei Volontari , il Cap. Nicola della Peruta della Polizia Municipale. Il video e la campagna di adesione è rivolta ai cittadini maddalonesi che hanno già compiuto i 18 anni. È possibile iscriversi alla Protezione Civile scaricando il bando e la modulistica , dal sito ufficiale del Comune di Maddaloni www.comune.maddaloni.ce.it e presentando il tutto all’ ufficio del protocollo del comune in via San Francesco d’ Assisi oppure inviando una pec all’ indirizzo [email protected] . La campagna di adesione farà registrate anche una sinergia tra il Comune di Maddaloni e gli istituti scolastici superiori di secondo grado e anche una forte collaborazione con le parrocchie e gli oratori della Città. L’ Assessore dichiara “ il Sindaco in primis e L’ intera amministrazione comunale ritengono strategico e fondamentale il ruolo e l’impegno dei volontari della Protezione Civile unitamente alla struttura che li coordina.

Ancora prima dell’ inizio della pandemia e durante le fasi cruciali dell’emergenza da Covid, la Protezione Civile è risultata essere determinante per la risoluzione di tanti problemi e ringraziamo il campione Massimiliano Rosolino che ha colto l’importanza e il ruolo sociale che ricopre la Protezione Civile”. Ricordiamo che Massimiliano Rosolino è stato campione olimpico a Sydney nel 2000 e mondiale a Fukuoka nel 2001 nei 200 metri misti. Tra il 1995 e il 2008 è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte a medaglia in queste importanti manifestazioni internazionali: Giochi olimpici, campionati mondiali ed europei. Insomma la Protezione Civile di Maddaloni apre la campagna di adesione per il nuovo anno .