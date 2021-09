VIDEO. Nube di fumo su Caserta SUD. Altro incendio in corso

IMG_4509

Una grossa nube di fumo accoglie gli automobilisti che escono al casello di Caserta SUD. Un grosso incendio è in atto in direzione Caivano probabilmente in periferia. Fumo e una puzza insopportabile causata dalla combustione di chissà cosa, che ancora una volta ci sta avvelenando, impregna l’aria. I vigili del fuoco stanno accorgendo, come si vede dai video, mentre vi scriviamo. Ancora incendi, ancora inquinamento. E c’è chi teme il vaccino…