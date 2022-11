(VIDEO).ORE 15 RIONE TESCIONE SI FERMA IN MEMORIA DI AURELIO

Video e foto di Vittorio Tortora

Caserta. ” Te ne sei andato in punta di piedi cosi come hai sempre amato vivere” Con queste parole Rino Della Corte, Presidente del coordinamento casertano per lo spettacolo ,ha reso l’ estremo saluto al maestro Aurelio Vernile durante le esequie che sono state celebrate oggi, mercoledi’ 2 novembre 2022 a partire dalle ore 15 presso la Parrocchia San Pietro in Cattedra di Caserta.

Tanta commozione e tante le persone accorse per salutare “l’ uomo della Tammorra ” , fraterno amico ,fra gli altri , di Eugenio Bennato e di Luca Rossi . Tra i presenti , per l’ amministrazione comunale il Consigliere Comunale Antonio De Lucia il quale ha dichiarato ” La scomparsa di Aurelio Vernile è un’ altra grave perdita per la musica popolare casertana. Ho appreso la triste notizia nel pomeriggio di ieri e quasi non volevo crederci . Aurelio era un artista della nostra terra e , in quanto tale , patrimonio della nostra storia e della nostra cultura “. Presente anche anche l’ organizzatrice di eventi Melina Cortese :” povero amico mio-ha chiosato Melina- la musica ha perso un artista autentico “. Commovente e’ stato il ricordo di Aurelio Vernile nelle parole dell’amica Antonella Dell’ Aquila la quale , nel suo intervento ha evidenziato a tutti i presenti la generosità e l’onestà di Vernile.

Al termine del rito funebre ,Aurelio Vernile ha ricevuto ” gli onori ” dei suoi colleghi di tammorra: nell’ atrio anteriore della Chiesa di San Pietro in Cattedra la bara di Aurelio è stata salutata dal suono delle tammorre e da un lunghissimo applauso.

IMG_4041