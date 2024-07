VIDEO PEDOPORNOGRAFICI CONDIVISI ONLINE

Nelle province di Caserta, Napoli, Avellino e Roma, la Polizia ha effettuato perquisizioni nei confronti di otto persone indagate per detenzione di materiale pedopornografico. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di due uomini di 48 anni, uno residente a Napoli e l’altro ad Avellino, per la detenzione di un ingente quantitativo di materiale illecito, tra cui video di abusi sessuali su bambini molto piccoli, inclusi neonati.

Dettagli dell’Operazione

L’indagine è stata condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania della Polizia Postale, sotto la delega della IV Sezione – Fasce Deboli della Procura della Repubblica di Napoli, e con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO) di Roma. L’inchiesta ha avuto origine da una segnalazione relativa a utenti italiani coinvolti nella detenzione e diffusione di materiale pedopornografico su un noto social network.

Modalità di Operazione degli Indagati

Per sfuggire alle forze dell’ordine, gli indagati avevano adottato sofisticate misure di anonimato. Essi creavano profili falsi e utilizzavano caselle di posta elettronica registrate tramite reti Wi-Fi aperte o intestate a terze persone. Questi accorgimenti avevano l’obiettivo di rendere difficile l’identificazione e il tracciamento delle loro attività online.

Esito delle Perquisizioni

Durante le perquisizioni, la Polizia ha condotto ispezioni e analisi informatiche sui dispositivi elettronici degli indagati, riuscendo a raccogliere prove concrete del loro coinvolgimento nella condivisione online di video pedopornografici. Gli elementi probatori acquisiti hanno permesso di identificare e arrestare in flagranza due dei sospettati.

L’operazione sottolinea l’importanza della collaborazione tra diverse sezioni delle forze dell’ordine e istituzioni dedicate alla lotta contro i crimini sessuali online. La scoperta di queste reti e la detenzione dei responsabili rappresentano un passo significativo nella protezione dei minori dagli abusi e nella repressione della diffusione di materiale pedopornografico. Le indagini proseguono per identificare ulteriori coinvolti e per prevenire future attività illecite di questo genere.