VIDEO. Premio a Pasquale Maravita, eccellenza della gastronomia casertana

COMUNICATO STAMPA

Il Comune di Valle di Maddaloni onora il merito, la tradizione e l’eccellenza del lavoro

Valle di Maddaloni, 28 gennaio 2026

Nel solco dei più alti valori civili e morali che da sempre guidano l’azione delle Istituzioni illuminate, il Comune di Valle di Maddaloni, sotto la guida dell’Egregio Signor Sindaco, Dott. Francesco Buzzo, riafferma con questo atto il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze del territorio, riconoscendo nel lavoro onesto, nella competenza e nell’onore le fondamenta della comunità.

In tale contesto di elevato significato istituzionale, il Cavaliere Dott. Michele Cutro, Critico Enogastronomico Italiano, figura da anni impegnata nella tutela della cultura gastronomica nazionale e nella difesa dei valori dell’artigianato identitario, ha sottoposto con deferenza all’attenzione del Sindaco e dell’intera Giunta Comunale una proposta di profondo valore simbolico e morale.

Oggetto di tale proposta è il Maestro della Carne Pasquale Maravita, la cui figura incarna con rara autenticità l’essenza del mestiere inteso come vocazione, disciplina e atto d’onore. Nel suo percorso umano e professionale, il Maestro Maravita ha dimostrato dedizione assoluta, rigore etico e rispetto sacrale per la materia prima, elevando l’arte della braceria a linguaggio culturale e rendendo il suo ristorante, “La Baita Braceria – Steak House”, un autentico presidio identitario per Valle di Maddaloni e per l’intero territorio casertano.

Con sensibilità istituzionale e spirito di servizio, il Sindaco Dott. Francesco Buzzo, insieme alla Giunta Comunale, ha accolto con attenzione e rispetto la proposta avanzata dal Cav. Dott. Michele Cutro, riconoscendo in essa un’occasione preziosa per affermare il ruolo del Comune quale custode del merito, della tradizione e dell’eccellenza.

Per tali motivazioni, il Cavaliere ha proposto il conferimento di una Lettera di Benemerenza, da lui redatta, chiedendo che la stessa venga condivisa e sottoscritta dal Sindaco, previo passaggio in Giunta Comunale, affinché il riconoscimento assuma pieno valore istituzionale e solenne.

In questo spirito di alta collaborazione tra cultura, impresa e Istituzione, il Maestro Pasquale Maravita è stato invitato a presenziare a un incontro ufficiale, presso la sala consiliare del Comune di Valle di Maddaloni,ieri, mercoledì 28 gennaio 2026, alle ore 18:00, alla presenza del Sindaco Dott. Francesco Buzzo, del Cavaliere Dott. Michele Cutro, dei membri della Giunta e del Consiglio Comunale, durante il quale è stato conferito al maestro Pasquale Maravita un formale attestato di benemerenza, come eccellenza imprenditoriale, capace di aver portato alto nel territorio nazionale, e non solo, il Comune di Valle di Maddaloni.

L’iniziativa si configura come un atto di nobile riconoscenza, nel quale il Comune di Valle di Maddaloni, il Cavaliere promotore e il Maestro destinatario si incontrano in un ideale patto d’onore, volto a celebrare il lavoro come forma di dignità, memoria e futuro.