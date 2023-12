(VIDEO) Riuscitissima al Da Vinci la prima edizione della Notte dei Licei Artistici della Campania

Aversa, Tanta partecipazione ed entusiasmo per la prima edizione della notte dei Licei Artistici della Campania. Grazie a questa iniziativa, promossa dalla Rete dei Licei Artistici della Regione Campania, è stato possibile, non solo per il Liceo Leonardo Da Vinci di Aversa, ma per altri 36 Licei Artistici della Campania, dare vita a questa magica serata, scegliendo un tema, che nel caso del Liceo Leonardo da Vinci è stato “Il Fumetto”. Presso il Liceo Artistico di Aversa la funzione strumentale area artistica è stata svolta dalla professoressa Rosalba Corvino, che si è occupata di organizzare questo importante evento, coadiuvata dalla commissione arte e cultura composta da Giovanni Tuoro, Eva La Canna, Nicla Aurisicchio e Maria Zaccariello. A partecipare alla notte dei licei artistici non sono stati soltanto insegnanti e alunni ma anche familiari, tanti cittadini e tutti coloro che avevano interesse ad assistere alle mostre, agli spettacoli e alle varie performance messe in campo dagli alunni. Questo importante evento, considerata la centralità assegnata al fumetto, è stato possibile anche grazie alla collaborazione con Comix. Dopo i saluti iniziali della dirigente scolastica, la dottoressa Margherita Montalbano , i visitatori hanno potuto assistere, nelle aule al piano terra, al laboratorio e alla mostra sul Fumetto, e all’elaborato digitale su “La storia e l’origine del fumetto”. Gli studenti della V D hanno raccontato la storia del fumetto attraverso le varie epoche e hanno dato prova dell’impegno profuso nella realizzazione di questa originale serata. I rappresentanti di istituto Francesco Perfetto e Sveva Bartole hanno anche presentato le performance degli alunni. La professoressa Rosalba Corvino ha introdotto ai visitatori i fumettisti Mario Schiano e Giuseppe Ricciardi, descrivendone anche l’excursus, in entrambi i casi di tutto rispetto. Giuseppe Ricciardi ha disegnato alcuni episodi di “Billiband”, scritti da Giuseppe De Nardo e disegnati da Daniele Bigliardo per la Casa editrice Universo. Il fumettista svolge sia la professione di disegnatore che l’attività di docente presso la Scuola Italiana di Comics, per il cui tramite ha realizzato una versione a fumetti della commedia di Eduardo De Filippo “Natale in casa Cupiello”. Per questo è stato contattato da Claudio Chiaverotti, che aveva esaminato alcune sue tavole di prova, per disegnare Brendon. L’artista Mario Schiano ha invece esordito, con un capitolo di “10 storie a fumetti” per Claudio Miccoli. Collabora con Repubblica Napoli per la realizzazione di due racconti a fumetti: “Una notte a San Gregorio Armeno” e “Tre volte Diego”. Con il Corriere del Mezzogiorno ha pubblicato una storia breve tratta da “Pane per i Bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio De Giovanni. Noti anche i suoi disegni di “Ovidio, la metamorfosi del male” per Round Robin Editrice, in collaborazione con Ales e Scuderie del Quirinale. È arrivato poi il momento in cui i due artisti, oltretutto ex allievi del liceo artistico di Aversa, allora Luca Giordano, hanno dialogato con i ragazzi, raccontandosi e parlando con il pubblico a proposito dei vari tipi di fumetti, a seconda anche dei vari Paesi e degli ingredienti necessari per avere successo: passione e impegno. I due celebri disegnatori e fumettisti hanno trascorso l’intera serata a realizzare, sotto gli occhi di tutti, pagine di fumetti che erano a dir poco veri e propri capolavori e che hanno regalato ai presenti. Per dire no alla violenza sulle donne aderendo ad Orange in the World campagna promossa da Soroptimist, tutti i partecipanti hanno indossato una coccarda arancione. È stato molto coinvolgente anche il momento della sfilata dei Coldplay degli alunni del Liceo artistico nel cortile dell’ex Conservatorio di Sant’Anna. È arrivato, infine, il momento della premiazione, sono perciò stati premiati i ragazzi che si sono classificati al terzo posto Luca Cipriano stabile, al secondo posto Federica Petrarca, mentre il primo premio è andato alla vincitrice Maria Sofia Falco.

Foto

Un momento della serata

Video fumettista Mario Schiano

Video fumettista Giuseppe Ricciardi

Intervista alla professoressa Rosalba Corvino

Intervista alla Dirigente Margherita Montalbano