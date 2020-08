VIDEO. Rogo tossico a Maddaloni

La segnalazione ci è giunta ieri da cittadini della zona. Come si sente chiaramente nel video, intorno alle ore 15,30 di ieri cittadini allarmati ed insospettiti dall’acre puzza di plastica bruciante e da una colonna di fumo, hanno individuato e cercato di spegnere con i mezzi a loro disposizione un rogo generato dalla plastica abbandonata.

L’incendio si è sviluppato in via Sauda e prima di essere spento dai residenti ha bruciato per diverse ore

Al momento del video, i vigili del fuoco, allertati, non erano ancora giunti sul luogo.

I cittadini hanno domato l’incendio che ha sprigionato comunque veleni altamente tossici che hanno inquinato i campi adiacenti e hanno reso l’aria irrespirabile e velenosa per diverse ore.

E, a quanto dicono i residenti, non è la prima volta!

