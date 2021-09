VIDEO. Semaforo fuori uso. Uomo si improvvisa vigile

Maddaloni. La notizia ha dell’incredibile ma è vero. Ci è stato appena segnalato che all’incrocio tra via Libertà e via Campolongo, teatro di un recente incidente molto violento, causato proprio da un semaforo che di rado ha funzionato negli anni e che oggi manca completamente, un uomo sta dirigendo il traffico

Quest’uomo, nonostante la pioggia incessante, si sarebbe improvvisato vigile e sta regolando il traffico sul predetto incrocio. A detta degli automobilisti anche in modo impeccabile e incurante della pioggia.

Rischia sicuro una brutta bronchite però.

IMG_4573