Pubblicità elettorale

Caserta. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri , venerdì 9 settembre , in Piazza Pitesti all’ altezza del Rione Cappiello .

Due auto , per dinamiche ancora in fase di accertamento, si sono scontrate fra loro .

Pubblicità elettorale

In seguito al tamponamento una donna si e’ sentita male e si e’ accasciata al suolo . Sul posto in ambulanza e una pattuglia della polizia municipale . Non ci sono stati grossi danni , solo tanto spavento , la donna dopo un po’ e dopo le cure dei medici del 118 si e’ ripresa .

VIDEO

IMG_3710