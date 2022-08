VIDEO. Strada interrotta da un grosso albero caduto

Maddaloni/ San Nicola la Strada- Poco fa, in concomitanza con la tempesta di questo pomeriggio, un grosso albero è caduto sulla via Appia che congiunge Maddaloni con San Nicola la Strada. Per fortuna pare non abbia causato feriti. Ha sfiorato i vicini pali dell’energia elettrica causando anche una breve interruzione dell’energia nei dintorni.

