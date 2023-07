VIDEO. Torna in libertà e torna a rubare. Fermato dalla folla e consegnato alla giustizia

Cervino – A quanto pare non solo gli assassini tornano sempre sul luogo del delitto ma anche i ladri. Questo appunto è successo ieri sera a Cervino. Il giovane algerino fermato dalla Polizia solo due giorni fa, al quale il magistrato aveva concesso una seconda possibilità concedendogli la libertà con obbligo di firma, non ha saputo meritarsi tanta clemenza. Ieri sera, infatti, ha tentato di nuovo di intrufolarsi in alcune abitazioni sempre a Cervino, in via degli Eroi; ancora una volta i residenti lo hanno fermato e ha rischiato il linciaggio. I cittadini poco hanno gradito la decisione presa per lui e non hanno esitato a farsi giustizia da soli. Ci sono volute tre auto tra Polizia e Carabinieri per sottrarlo alla folla arrabbiata e consegnarlo di nuovo alla giustizia. Questa volta speriamo in via definitiva.