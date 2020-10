(VIDEO) Ultime notizie/La Campania anticipa il lockdown

Campania– Il Presidente della Regione Campania chiede al governo il lockdown totale. Apprendiamo dalla pagina Facebook del Presidente De Luca la notizia sulla necessità di un un lockdown generale.

A brevissimo (pare, ma la notizia non ha ancora nessuna conferma, tra sabato e domenica) la Campania si muoverà in questo senso, del resto già ieri è stata proclamata la seconda zona rossa (dopo Arzano) della regione ad Avella (AV) con un’ordinanza del sindaco.

Durante la diretta De Luca ha mostrato lo stato dei polmoni di un ragazzo di 37 anni e le foto di un assembramento a Bagnoli

“Ogni giorno che passa-ha dichiarato il Presidente-rischia di aggravare in maniera insostenibile la situazione dell’epidemia, non c’è più un’ora di tempo da perdere. Anche l’ordinanza del coprifuoco è superata dai dati del contagio col quale fare i conti. Davvero non abbiamo più tempo da perdere. Ho comunicato al governo la mia richiesta di lockdown in tutta Italia, ma in Campania procederemo alla chiusura di tutto. La chiusura parziale non basta più neanche questo. Per l’Italia deciderà il governo, per la Campania faremo quello che è giusto. Chiudere tutto tranne le attività essenziali. Dobbiamo bloccare la mobilità tra regioni e bloccare la mobilità tra comuni, tentando di difendere per quanto possibile le attività”

“Oggi in Campania si segnala un altro record di contati: 2280 positivi su 15800 tamponi processati, pari al 14,5% di positività rispetto al 12,.8% di giovedì. “Dobbiamo intervenire oggi perché oggi siamo ancora in tempo – aggiunge De Luca – C’è una situazione pesante, ad un passo dalla tragedia. Detto in maniera brutalmente chiara, io non voglio trovarmi di fronte ai camion militari che portavo via centinaia di bare di persone decedute. Non siamo garantiti da nessuno se non dalla nostra responsabilità e dalle decisioni che prendiamo da subito. Altrimenti quelle immagini entreranno nella nostra vita in maniera drammatica”.

IL POST SU FACEBOOK

“COVID-19, È INDISPENSABILE DECIDERE SUBITO IL LOCKDOWN

🔴#CORONAVIRUS: i dati attuali sul contagio rendono inefficace ogni tipo di provvedimento parziale. È necessario chiudere tutto, fatte salve le categorie che producono e movimentano beni essenziali (industria, agricoltura, edilizia, agro-alimentare, trasporti). È indispensabile bloccare la mobilità tra regioni e intercomunale. Non si vede francamente quale efficacia possano avere in questo contesto misure limitate. In ogni caso la Campania si muoverà in questa direzione a brevissimo”

IL VIDEO