VIDEO Ultim’ora, Covid 19/ Divampa la protesta dei mondragonesi contro i bulgari

Mondragone– Accertati 80 casi di cororonavirus, il cui focolaio nei giorni scorsi è stato individuato negli ex palazzi Cirio, dove alloggiano persone di nazionalità bulgara. In queste ore, sta montando la protesta dei mondragonesi contro i bulgari accusati di essere i responsabili dell’ondata di ritorno del virus in città. Il fenomeno è ancora più grave se si pensa che la convivenza tra i mondragonesi e i bulgari, molti dei quali apolidi, è stata sempre caratterizzata da forti momenti di tensione, infatti il focolaio ha riacceso in città le ostilità mai sopite fra le due etnie.

I VIDEO DELLA PROTESTA

IMG_0684

IMG_0681