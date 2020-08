Ultim’ora. VIDEO. Il sindaco Pirozzi è risultato positivo al Coronavirus

La notizia si è diffusa velocemente in questi ultimi minuti. Secondo fonti certe, il sindaco di Santa Maria a Vico Andrea Pirozzi è risultato positivo al covid. Nei giorni scorsi anche il suo vice annunciava con un video di attendere l’esito del tampone. Anche lei è risultata positiva. Il comune è stato appena sigillato per la sanificazione. Entrambi pare sia in buono stato di salute. Il sindaco Pirozzi, uscente e ricandidato così come la sua vice Biondo, dovranno fare una campagna elettorale in Smart – working.

Al momento pare che i positivi in città siano 14, quasi tutti collegati ai casi citati. Probabilmente si tratta di un focolaio sviluppatosi nella cittadina.

Clicca qui per vedere il video della dichiarazione del sindaco