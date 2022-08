VIDEO. Uomo tira da solo un’auto fuori dal sottopasso allagato.

Maddaloni- Nel bene o nel male Pasquale Giordano non si smentisce mai e riesce a far parlare di sé, ultimamente potremmo dire soltanto per cose positive. In assoluto ama distinguersi per imprese eroiche, a tratti estreme, come le ultime di cui è stato protagonista.

Dopo essere salito di notte sulla collina di San Michele per domare le fiamme dei recenti incendi, oggi è passato dal fuoco all’acqua. Trovandosi casualmente nei pressi del sottopasso di via Campolongo ha notato un’auto che vi era rimasta impantanata. L’auto dei carabinieri, che si vede sullo sfondo nel video, ha fatto retromarcia vedendo l’acqua. Il carroattrezzi che era stato chiamato chiedeva ovviamente un compenso. La giovane coppia all’interno dell’auto era disperata. Pasquale non ha esitato: è sceso dalla sua auto e, con l’acqua alle ginocchia, ha tirato fuori la Lancia Y dal guado. Dopo il fuoco e l’acqua mancano ancora due dei quattro elementi con cui si dovrà cimentare. Attendiamo di raccontarvi le sue prossime imprese. Intanto sicuramente torneremo a parlare di lui in qualità di un ruolo più prestigioso, ovvero quello di direttore artistico della festa del santo patrono, San Michele, che sta creando attesa e trepidazione in città.

Segue video:

FullSizeRender