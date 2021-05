(VIDEO)Brigata Garibaldi- Record: 100.000 vaccini somministrati

La Brigata Garibaldi della Caserma Ferrari Orsi di Caserta da Marzo 2021 è attiva come centro vaccinale all’interno del quale sono impiegati: militari, operatori della Croce Rossa, amministrativi, infermieri e medici dell’ASL che lavorano, senza sosta, dalle 6:00 del mattino alle 23:00.

Oggi la Brigata festeggia un traguardo importante: 100.000 le dosi dei vaccini già somministrati.

Queste le parole del Direttore Generale dell’ASL di Caserta, Ferdinando Russo :” Qualcuno dice che vogliamo somministrare Astrazeneka. Ma non è cosi. Il Coronavirus è subdolo e il suo meccanismo, diciamo la verità, è ancora oscuro. Alla luce di ciò, ogni vaccino è buono perchè è l’unico modo che abbiamo per evitare morti. Con l’AstraDay i giovani hanno messo a tacere questo spiacevole pregiudizio e hanno dimostrato un gran voglia di vaccinarsi per tornare, tutti insieme, alla bramata normalità. In 24 ore abbiamo fatto 5000 vaccinazioni. In più, voglio ricordare che vi è un Team Covid speciale che lavora per quella parte della popolazione impossibilitata a recarsi presso i centri vaccinali. Sono state somministrare circa 500 dosi di vaccini a domicilio, proprio per facilitare il tutto a disabili o ultraottantenni. Questi operatori sociali lavorano sodo e vogliono essere di supporto alla fascia più fragile della popolazione.”

“Per quanto riguarda questa struttura– aggiunge in riferimento alla Brigata Garibaldi-” è molto organizzata. Il tempo di permanenza del cittadino che deve vaccinarsi non supera i 25 minuti.”

“Voglio,infine, complimentarmi coi giovani. Ma non avevo dubbi su questo: sono stati attenti e comprensivi riguardo questa problematica. Ricordo ,inoltre, che nessun giovane ha avuto effetti collaterali con l’Astrazeneka.”

In occasione di questo momento di gioa e condivisione anche il Generale Massimiliano Quarto è entusiasta degli obbiettivi raggiunti: “Siamo contenti di quello che abbiamo fatto”- dichiara-” e di quello che stiamo facendo qui alla Brigata Garibaldi. Ieri abbiamo superato i 100.000 vaccini con un modello di organizzazione in piena sinergia con L’ASL di Caserta. Siamo in grado di vaccinare un elevato numero di persone: solo ieri sono state somministrar più di 3100 dosi, in una sola giornata. E lo facciamo in tempi contenuti, quindi limitando al massimo il disagio dei cittadini. Saremo pronti a fornire il nostro supporto anche in altri posti della provincia di Caserta o altrove. Con quest’ordine e questa disciplina saremo in grado di aumentare le somministrazioni, anche se per ora non ho chiari i termini di conclusione della campagna vaccinale. Ma più rapidi saremo e prima ne usciremo.”

Anche il Generale Quarto si rivolge ai giovani dicendo: ” Voglio complimentarmi con loro. Hanno dimostrato e stanno dimostrando grande attenzione e grande intelligenza nel capire che il vaccino è veramente importante.”