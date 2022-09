( VIDEO)Donna aggredita nel parcheggio LIDL.

Caserta. E’ accaduto ancora una volta e ancora una volta il protagonista del triste episodio e’ l’ormai “ noto” personaggio che si trova fuori il supermercato Lidl di via Borsellino .

L’ uomo , di nazionalità’ straniera, spesso in stato di ebrezza , e’ diventato un vero e proprio incubo per le donne che si recano a fare la spesa : le avvicina e con aria minacciosa chiede e pretende soldi , la sua insistenza arriva all’ inverosimile al punto che qualcuna , per paura , dopo essere arrivata nel parcheggio del Supermercato preferisce andare via.

Nella mattinata di oggi , venerdì 2 settembre , L’ ennesimo “agguato” . Questa volta il “ noto “ personaggio non era da solo ma in compagnia di un’ altra persona , grossa e dall’ aria trassndsta.

I due si sono avvicinati alla malcapitata di turno e hanno cominciato , con aria minacciosa , a pretendere danaro.

La donna , in seguito all’ episodio si e’ sentita male . Tutto l’ accaduto e’ stato segnalato a Clemente Die Crescenzo , coach di pugilato ma soprattutto fondatore di “ Calatia Rosa, un centro antiviolenza e anti bullismo che ha sede , oltre che a Caserta in via Alois , anche a Milano ,Airola, Cusano , e Parete .

Clemente e’ molto attivo sul territorio ,basta ricordare di lui quando nel 2009 riuscì a salvare una donna da 4 extracomunitari che la stavano aggredendo a San Nicola la Strada. La notizia allora ebbe risonanza nazionale al punto che Il De iCrescenzo fu premiato dal’ attrice Serena Autieri.

E’ lo stesso Clemente a raccontarci l’episodio di stamattina: “ mi hanno segnalato ciò’ che stava accadendo nel parcheggio del supermercato e mi sono precipitato sul posto – ha dichiarato- dopo aver saputo che la donna , in seguito all’ aggressione , si era sentita male ho allertato gli uomini del 118.

Immaginavo già’ chi fosse L’ aggressore – ha continuato- visto che in un’ altra occasione, proprio in quel parcheggio ,sono intervenuto personalmente per mettere fine all’ennesimo tentativo di estorsione .

Clemente gestisce una palestra all’ interno del palazzetto dello sport di Caserta, dove gratuitamente insegna tecniche di autodifesa a donne e bambini.

” Voglio ringraziare la Dott. ssa Marilena Diodato ,consulente legale di Calatia Rosa e La dott.ssa Maria Russo -responsabile della sede di Parete – ha concluso Clemente- . Senza il loro prezioso apporto non sarebbe possibile dare voce a tutte quelle donne costrette al silenzio e al Terrore”.

Clemente e L’ avvocato Diodato hanno invitato presso la sede di Caserta la signora ,vittima dell’ aggressione a Lidl ,per indurla a denunciare L’ accaduto alle autorità’ competenti .

