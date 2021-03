(Video)Luciano Freddo: “finalmente ci siamo! Sono a casa!”

Caserta. Dopo poco più di un mese, dal 26-02-2021 al 29-03-2021, Il Diavoletto,la rinomata pizzeria sita in Via E. De Filippo(Caserta) finalmente accende i forni.

“Ieri è stato il nostro primo giorno e non posso non ammettere che prendere l’auto per andare o meglio tornare a lavoro,è stata un’emozione indescrivibile. Era tutto fermo,immobile,come lo avevamo lasciato. Erano le 11 del mattino e avevo già iniziato a sporcarmi le mani. Spero di non chiudere più,spero di vedere tutti i miei clienti. Vi accoglieremo a braccia aperte,con lo stesso calore di sempre.” , dichiara Luciano Freddo, proprietario del locale. ”

La Pandemia ha provocato tanto dolore, ma ” la speranza è l’ultima a morire.”

Le parole di Luciano prima dell’apertura: