Videosorveglianza e bonifica di aree degradate. Arrivano i finanziamenti

Maddaloni. Riqualificazione ambientale di strade e zone particolarmente degradate. La Provincia ha approvato una serie di finanziamenti ad hoc.Tra questi rientra anche il comune di Maddaloni. I soldi cha arriveranno, per un totale di€ 23827,27, saranno utilizzati per togliere i rifiuti e quindi restituire normalità adl alcune aree della città oggetto di sversamento e abbandono di rifiuti ed ingombranti.

I siti indicati nella richiesta di finanziamento ottenuto dalla Provincia di Caserta sono:

1) Le cunette stradali via nazionale Appia località Montedecoro

2) via Lamia

3) via Sauda

4) via Sant’Antuono località Montedecoro

5) via Carrarone 3^ tratto

A questa bonifica si aggiungerà l’installazione di un impianto di video sorveglianza di 3 telecamere su via Sauda ( nei punti oggetto di rimozione).

Soddisfatto l’assessore all’ambiente Salvatore Liccardo che ha dichiarato:” Questo finanziamento ci consentirà di non gravare sul ruolo TARI. A questi si aggiungeranno sito oggetto di gara scadenza 26 novembre a carico ruolo tari bilancio 2021 per altre rimozioni” I siti sono i seguenti:

1) Località Santafede ( così poi andiamo con il verde)

2) via Mastrantuono zona Turbogas

3) Via Sauda

4) Via Pioppolungo

5) via Mercorio