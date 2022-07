( Video)Sosta selvaggia Via Sant’Augusto, scende in campo il capogruppo di FDI Paolo Santonastaso

Nota. Sosta selvaggia Via Sant’Augusto.

I due video che mi sono stati inviati ieri sera e girati alle ore 21.30, mostrano la situazione che si verifica puntualmente, quantomeno tra venerdì e domenica, ogni settimana a Caserta in Via Sant’Augusto, zona Mc Donald’s: auto parcheggiate ovunque nell’impunità totale. Già segnalato nella Commissione di cui faccio parte.

Ma forse nell’area dei mille supermercati tutto è concesso? È una zona franca? O al Mc Donald’s tra le tante concessioni è stato permesso anche di utilizzare lo spazio pubblico esterno al parcheggio?

Avv. Paolo Santonastaso Capogruppo FDI Com. CE

video

IMG_3345