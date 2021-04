(VIDEO)Sporcizia dentro e assembramenti fuori: il binomio inverosimile ad Aversa

Di Viviana Ricciardi

Aversa– Presso l’area adibita alla vaccinazione per il COVID-19,assistiamo a scenari di degrado che rasentano l’impensabile nonostante il rigore richiesto per l’emergenza sanitaria.

Centinaia di persone,riversate in una piazzola antistante il centro vaccinazioni,attendono per ore di ricevere la somministrazione del vaccino senza alcun tipo di controllo e distanziamento.

Nel frattempo ciò che succede all’interno desta ancora più indignazione.La spazzatura infesta i corridoi del centro e getta nello sconforto gli inservienti per il terribile stato di incuria.

Una situazione incredibile quella nel reparto anti Covid di Aversa che offende il lavoro di quanti , impegnati da oltre un anno nella lotta contro il Corinavirus hanno dimostrato, in Italia come in ogni parte del mondo , rigore e rispetto per la salute pubblica.

