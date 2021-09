Mega incendio nella zona industriale tra Teverola e Carinaro. La nube nerissima ha causato la fuga dei residenti nella zona e dei commercianti. Non si conosco ancora le cause del disastro. Sembra che l’incendio provenga da un’azienda che produce accessori per auto (alle spalle della Marino car service) o da un’azienda che produce polistirolo

