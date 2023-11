Caserta. Momenti di paura in Via G.M Bosco , altezza Ovviesse. Un albero di grosse dimensioni , molto probabilmente per causa maltempo è’ sbattuto violentemente su un automobile ivi parcheggiata.

L’ autovettura , di proprietà’ di un uomo anziano , ha riportato numerosi danni , fortunatamente L’ incidente sembra non aver causato danni alle persone.

Video