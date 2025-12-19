Vigilanza ambientale del WWF, Ancora nuove discariche abusive a Mondragone

Continua senza sosta l’attività di vigilanza ambientale delle Guardie Giurate del WWF, che nelle ultime settimane hanno nuovamente segnalato alle Autorità competenti la presenza di discariche abusive sul territorio di Mondragone. Un fenomeno purtroppo tutt’altro che episodico, che si inserisce in un quadro più ampio di emergenza ambientale che interessa vaste aree della Campania.

I nuovi siti di abbandono illecito di rifiuti – spesso localizzati in aree periferiche, fondi agricoli e zone prossime a corsi d’acqua – presentano materiali di varia natura: rifiuti ingombranti, scarti edili, plastica, pneumatici e, in alcuni casi, anche rifiuti potenzialmente pericolosi. Una situazione che rappresenta un serio rischio non solo per l’ambiente, ma anche per la salute pubblica.

Le Guardie Giurate del WWF, nel corso delle attività di controllo e monitoraggio, hanno provveduto a documentare e denunciare ogni singolo episodio agli enti preposti, ribadendo la necessità di interventi tempestivi di bonifica e di un rafforzamento dei controlli sul territorio. Secondo il WWF, la lotta alle discariche abusive non può prescindere da una sinergia costante tra associazioni ambientaliste, forze dell’ordine, amministrazioni locali e cittadini.

«Quello che emerge – sottolineano dal WWF – è un problema strutturale che richiede risposte altrettanto strutturate: prevenzione, repressione dei reati ambientali e promozione di una vera cultura della legalità e del rispetto del territorio».

Il caso di Mondragone non è isolato, ma rappresenta uno dei tanti esempi di una Campania ancora ferita da pratiche illegali che compromettono paesaggio, biodiversità e qualità della vita. Da qui l’ennesimo appello del WWF alle istituzioni affinché la tutela ambientale diventi una priorità reale e continuativa, non solo un’emergenza da affrontare a posteriori.