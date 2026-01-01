Vigili del fuoco al lavoro nella notte di Capodanno. 26 interventi in tutta la provincia di Terra di Lavoro

Caserta, 1° gennaio 2026 – Sono stati 26 gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta nel corso della notte di San Silvestro.

Questo il bilancio finale di una nottata che ha visto impegnate tutte le squadre operative, sia della sede centrale del Comando che dei distaccamenti presenti sul territorio.

Gli interventi hanno riguardato principalmente quattro incendi di autovetture, verificatisi nei comuni di Aversa, Caserta,Mondragone e Santa Maria Capua Vetere,numerosi incendi di rifiuti e di vegetazione, nonché tre incendi di canne fumarie. Le segnalazioni sono pervenute da gran parte della provincia, in particolare dai comuni di Piedimonte Matese, Capua, Teano, Sessa Aurunca, Aversa, Teverola, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Curti e San Nicola la Strada.

A impegnare maggiormente il personale è stato tuttavia il consistente incendio divampato all’interno della struttura ex sede INPS di via Arena, nel comune di Caserta, che ha interessato i locali posti al primo piano dell’edificio. Sul posto, oltre alla squadra ordinaria, sono intervenute a supporto anche un’autobotte e un’autoscala.

Fortunatamente non si sono registrati interventi per incidenti stradali e non risultano persone ferite negli eventi gestiti nel corso della notte.