Vigili del Fuoco, notte di intenso lavoro per due gravi incidenti stradali nel Casertano

Due incidenti stradali dalle tragiche conseguenze nella notte appena trascorsa.

Sono avvenuti, rispettivamente, intorno alle 23:00 di ieri sera e alle 5:30 di questa mattina.

Una notte di intenso lavoro quella che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco, e precisamente la squadra del distaccamento di Mondragone, dapprima sulla SS7 bis, uscita Domiziana Pinetamare, in via Napoli, nel Comune di Castel Volturno, e poi a Sant’Andrea del Pizzone in via Provinciale per Mondragone.

Nel Comune di Castel Volturno ha perso la vita il conducente di un motociclo, sbalzato dalla sella e avvistato in un canneto adiacente la sede stradale in seguito all’impatto con un’auto.

A Sant’Andrea del Pizzone, frazione del Comune di Francolise, dopo diverse manovre, i Vigili del Fuoco hanno estratto tre ragazzi dalle lamiere di un’autovettura che si era scontrata con un autocarro. Affidati alle cure del 118, uno di loro purtroppo non ce l’ha fatta. È stato dichiarato deceduto.