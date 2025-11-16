Vigili del Fuoco salvano due cacciatori in difficoltà

Questa mattina, verso le ore 12:00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Teano, è intervenuta nel comune di Roccaromana, in seguito ad una chiamata di soccorso di due cacciatori in difficoltà. Gli uomini, partiti da Pontelatone insieme ai loro cinque cani da caccia, hanno perso l’orientamento ritrovandosi bloccati nella vegetazione, circondati da dirupi e zone impervie. I Vigili del Fuoco, dopo averli geolocalizzati, sono immediatamente intervenuti anche con l’ausilio di un elicottero proveniente dal nucleo di Pontecagnano (SA).

Una volta recuperati, sono stati tutti trasportati in un’area pianeggiante dove l’aeromobile è potuto atterrare in sicurezza, assistito sul posto dalla squadra di Teano, permettendo ai malcapitati di poter essere raggiunti dai loro parenti e ritornare a casa sani e salvi.