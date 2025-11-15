Vigili del fuoco salvano pappagallino

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Teano sono intervenuti presso la villetta comunale di Calvi Risorta, in via Rocioloni, per il recupero di un pappagallino razza “Conuro del Sole” di origine sudamericana, sfuggito alla sua proprietaria e rifugiatosi su un grande albero di cedro.

La proprietaria ha allertato i Vigili del Fuoco che hanno prontamente raggiunto il luogo dell’intervento. Il volatile, rimasto bloccato tra i rami più alti, è stato individuato dal personale che, grazie all’impiego di un’autoscala giunta dalla sede Centrale, è riuscito a raggiungerlo in sicurezza.

L’operazione si è conclusa positivamente con il recupero del pappagallino e la sua restituzione alla proprietaria.