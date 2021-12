Vigili urbani contagiati. Chiuso il comando per sanificazione

Maddaloni. Il contagio corre veloce in questi giorni. per quanto era stato anticipato e previsto, viverlo spaventa, soprattutto dopo quasi 2 anni in cui questa pandemia è la protagonista indiscussa della vita di tutti noi. Ieri Maddaloni registrava 384 contagi, numeri che ci stanno facendo ritornare al passato. Lunghe file per i tamponi sia alle farmacie che al drive-in dell’ASL. Tantissime persone in quarantena fiduciaria.

Tra i contagiati, notizia di ieri sera, anche alcuni agenti della locale polizia municipale. Pertanto il comando oggi sarà chiuso per sanificazione.