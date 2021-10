Per coloro che volessero organizzare feste e cerimonie ed eventualmente matrimoni c’è villa Balke, in riva al mare nei pressi del centro dei Golfo di Napoli, dove è possibile organizzare eventi, in un ambiente abbastanza raffinato ed elegante con possibilità di gustare piatti della cucina tradizionale ed anche eventualmente piatti di cucina più innovativa.

Villa Balke si trova a Torre del Greco alla via Prota n. 42 in riva al mare