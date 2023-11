VILLA GIAQUINTO: RINNOVATO IL PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E “COMITATO PER VILLA GIAQUINTO” PER LA CURA E LA GESTIONE DELL’AREA

Il Comune di Caserta e il “Comitato per Villa Giaquinto odv” hanno firmato oggi il rinnovo

del Patto di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione del parco pubblico

che si trova nel cuore della città. L’accordo esprime la volontà da parte

dell’Amministrazione Comunale di proseguire lungo la strada della gestione condivisa dei

beni comunali con le realtà associative della città, applicando ciò che prescrive l’articolo

118 della Costituzione in materia di sussidiarietà orizzontale. Alla firma dell’intesa erano

presenti il Sindaco di Caserta, Carlo Marino, l’Assessore al Patrimonio e ai Beni Comuni,

Annamaria Sadutto, l’Assessore alla Cultura, Enzo Battarra, il Consigliere Giovanni

Comunale e una delegazione del “Comitato per Villa Giaquinto odv”, guidata dal

Presidente, Raffaele Petrella.

Il Comune di Caserta continuerà ad occuparsi della manutenzione straordinaria, sosterrà

tutte le spese ordinarie della pubblica illuminazione di Villa Giaquinto e favorirà la

partecipazione del Comitato a bandi e progetti per la riqualificazione urbana.

In virtù della gestione condivisa prevista dal Patto di collaborazione, il Comitato si

occuperà della cura, della tutela, della salvaguardia e della rigenerazione del parco, oltre

ad avere la possibilità di organizzare attività di animazione culturale, sportiva nonché

eventi sui temi dell’inclusione sociale e del contrasto ai cambiamenti climatici.

Sulla base dell’accordo, il “Comitato per Villa Giaquinto odv” garantirà la cura dei prati e

delle siepi, dell’Orto Girasole insieme alle persone anziane, l’apertura e chiusura con i

seguenti orari: autunno-inverno 9:00-19:00; primavera-estate 9:00-20:00. Per gli eventi

culturali e sociali previsti dal Patto di Collaborazione, l’orario si allineerà col termine

dell’evento. Il Comitato, poi, provvederà ad effettuare piccoli interventi di manutenzione

ordinaria di attrezzatura ludica per l’infanzia e di arredo urbano, piccoli interventi di

riparazione della fontana, azioni di rigenerazione urbana e la realizzazione di murales sui

muri perimetrali come previsto dal “Regolamento relativo all’attività di Street art e

Graffitismo”.

A Villa Giaquinto potranno trovare spazio iniziative di carattere sociale e culturale:

animazione per bambini, concerti, teatro e cinema all’aperto, dibattiti e momenti di

confronto, con il coinvolgimento degli studenti, pratica dello yoga. Nel parco, poi, sarà

possibile realizzare attività volte a promuovere lo sport come elemento di socialità e di

benessere, con progetti e manifestazioni che non hanno solo lo scopo di diffondere la

pratica di discipline quali il calcio e il pattinaggio ma anche di trasmettere valori

fondamentali per la convivenza civile. Infine, grande attenzione sarà riservata a eventi che

trattano i temi dell’inclusione e della lotta contro ogni forma di discriminazione.

“Rinnoviamo questa importante collaborazione – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo

Marino – che ha visto Villa Giaquinto al centro della vita culturale, sociale e associativa

della città. Anche in questo caso abbiamo voluto applicare scrupolosamente il principio

della sussidiarietà orizzontale, in ossequio all’articolo 118 della Costituzione. Su questo

spazio pubblico abbiamo puntato molto, e presto realizzeremo un progetto di

riqualificazione importante grazie ai fondi del Pnrr”.

“Ormai Villa Giaquinto – ha aggiunto l’Assessore al Patrimonio, ai Beni Comuni e alle

Buone Pratiche Amministrative, Annamaria Sadutto – rappresenta un modello virtuoso di

collaborazione tra istituzioni e mondo dell’associazionismo, che permette ai cittadini di

poter usufruire di uno spazio pubblico centrale e ben tenuto, nel quale partecipare ad

iniziative di pregio, che dedicano una speciale attenzione ai temi dell’inclusione e della

promozione sociale. L’Amministrazione è sempre disponibile a promuovere iniziative di

questo tipo, e punta a utilizzare lo strumento dei Patti di collaborazione per altri beni di

proprietà comunale”.